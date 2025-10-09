Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе, передает BAQ.KZ.

В международном аэропорту его встретил Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Сегодня Глава нашего государства проведет встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия".

Завтра запланировано участие Президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ.