Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в конференции ООН
Президента Казахстана встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
117Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.KZ.
"Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - говорится в сообщении.
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