Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.KZ.

"Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - говорится в сообщении.