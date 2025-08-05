  • 5 Августа, 10:24

Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в конференции ООН

Президента Казахстана встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Сегодня, 08:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
117
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.KZ.

"Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх