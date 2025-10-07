Токаев прибыл в Конгресс-центр Габалы
Сегодня, 14:10
Президент прибыл в Конгресс-центр в Габале для участия в XII саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
