Токаев прибыл в Минск
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, передает BAQ.KZ.
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