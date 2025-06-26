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Токаев прибыл в Минск

Сегодня, 17:18
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Токаев прибыл в Минск Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, передает BAQ.KZ.

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