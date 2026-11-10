Токаев прибыл в Москву для участия в заседании ОДКБ

10 Ноября 2026, 21:01
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пресс-служба Акорды 10 Ноября 2026, 21:01
10 Ноября 2026, 21:01
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Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В аэропорту Главу государства встретили официальные лица Правительства России.

В ходе заседания лидеры государств — участников ОДКБ рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках организации.

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