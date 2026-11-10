Токаев прибыл в Москву для участия в заседании ОДКБ
10 Ноября 2026, 21:01
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10 Ноября 2026, 21:0110 Ноября 2026, 21:01
148Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В аэропорту Главу государства встретили официальные лица Правительства России.
В ходе заседания лидеры государств — участников ОДКБ рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках организации.
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