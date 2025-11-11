  • 11 Ноября, 18:47

Токаев прибыл в Москву по приглашению Путина

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву, передает BAQ.KZ.

В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.

Главу нашего государства встретили первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Были исполнены национальные гимны двух государств.

