Токаев прибыл в Омск по приглашению Путина

25 Июля 2026, 16:42
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Akorda.kz 25 Июля 2026, 16:42
25 Июля 2026, 16:42
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Фото: Akorda.kz

Глава государства прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Акорда.

Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

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