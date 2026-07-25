Токаев прибыл в Омск по приглашению Путина

Глава государства прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Акорда.

Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.