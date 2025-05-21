Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.

Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии. Визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.