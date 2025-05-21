Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште
Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
305Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.
Главу государства встретил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии. Визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.
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