Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

У входа Касым-Жомарта Токаева встретил президент Владимир Путин. Заседание совета проходит в рамках многосторонних мероприятий с участием лидеров государств - членов Евразийского экономического союза.