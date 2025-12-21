Токаев прибыл в президентскую библиотеку Ельцина для участия в саммите ЕАЭС
Главу государства встретил Владимир Путин
Сегодня, 19:03
86Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Президентскую библиотеку имени Б.Н. Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
У входа Касым-Жомарта Токаева встретил президент Владимир Путин. Заседание совета проходит в рамках многосторонних мероприятий с участием лидеров государств - членов Евразийского экономического союза.
