Токаев прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана
Сегодня, 13:37
Фото: Акорда
В резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф.
После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
