  • 4 Февраля, 15:21

Токаев прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана

Сегодня, 13:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
189
Фото: Акорда

В резиденции Премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф.

После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций. 

Самое читаемое

Наверх