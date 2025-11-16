  • 16 Ноября, 11:50

Токаев прибыл в Ташкент для участия в VII Консультативной встрече лидеров Центральной Азии

Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр Ташкента, где сегодня проходит VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

В рамках саммита планируется обсуждение ключевых вопросов регионального сотрудничества, укрепления экономических связей и обеспечения стабильности в Центральной Азии.

