Сегодня, 11:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр Ташкента, где сегодня проходит VII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

В рамках саммита планируется обсуждение ключевых вопросов регионального сотрудничества, укрепления экономических связей и обеспечения стабильности в Центральной Азии.