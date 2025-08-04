Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в Третьей конференции ООН, посвящённой развитию стран, не имеющих выхода к морю, передает BAQ.KZ.

"В аэропорту города Туркменбаши Главу государства встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - говорится в сообщении.