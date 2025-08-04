Токаев прибыл в Туркменистан для участия в конференции ООН
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретил президента Казахстана в аэропорту
Сегодня, 21:04
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Сегодня, 21:04Сегодня, 21:04
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в Третьей конференции ООН, посвящённой развитию стран, не имеющих выхода к морю, передает BAQ.KZ.
"В аэропорту города Туркменбаши Главу государства встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", - говорится в сообщении.
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