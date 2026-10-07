Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

7 Октября 2026, 23:03
АВТОР
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Акорда 7 Октября 2026, 23:03
7 Октября 2026, 23:03
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом сообщила Акорда.

В аэропорту Президента Казахстана встретил заместитель Председателя Кабинета министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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