Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом
7 Октября 2026, 23:03
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7 Октября 2026, 23:037 Октября 2026, 23:03
132Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. Об этом сообщила Акорда.
В аэропорту Президента Казахстана встретил заместитель Председателя Кабинета министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.
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