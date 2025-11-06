В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с членами Палаты представителей Конгресса США — Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Глава государства отметил значимую роль американского Конгресса в укреплении дружественных отношений между двумя странами и поблагодарил парламентариев за их личный вклад в развитие расширенного стратегического партнёрства Казахстана и США.

Президент подчеркнул, что деятельность группы дружбы "США–Казахстан", возглавляемой Джимми Панеттой, способствует углублению политического диалога, расширению экономического сотрудничества и укреплению гуманитарных связей между народами. Токаев напомнил, что Соединённые Штаты остаются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана — общий объём инвестиций превысил 100 миллиардов долларов, что составляет 80% всех вложений США в регион Центральной Азии.

Во время беседы Токаев также рассказал конгрессменам о ходе политической и экономической модернизации, реализуемой в Казахстане. В свою очередь американские парламентарии высоко оценили реформы и потенциал страны, выразив готовность поддерживать дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил членов Конгресса посетить Казахстан, подчеркнув, что визит станет новым импульсом для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, в Вашингтоне Токаев проведёт переговоры с Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".