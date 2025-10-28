В Астане прошёл бизнес-форум "Казахстан – Финляндия" с участием Президента Касым-Жомарта Токаева и его финского коллеги Александра Стубба, передает BAQ.KZ.

В своём выступлении Глава государства отметил, что официальный визит Президента Финляндии открывает новую страницу в двусторонних отношениях. По словам Токаева, Финляндия является для Казахстана стратегическим партнёром, а уровень взаимного доверия создаёт благоприятные условия для наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент сообщил, что в прошлом году прямые инвестиции Финляндии в Казахстан выросли более чем на 80%, достигнув почти полумиллиарда долларов. Сегодня в стране успешно работают около 50 компаний с финским участием, включая Tikkurila, Wärtsilä, Nurminen, Metso, Valtra и Peikko.

Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен углублять сотрудничество с Финляндией в ряде ключевых направлений, включая атомную энергетику, развитие транспорта и зелёные технологии.

"Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивая около 40% мирового спроса. Мы приветствуем партнёрство между Агентством по атомной энергии Казахстана и Управлением радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) для углубления сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и обмена опытом", — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев также пригласил финские компании участвовать в развитии Транскаспийского международного транспортного коридора (Среднего коридора) и проекта Smart Cargo, направленного на цифровизацию транзитных потоков. Он отметил, что Казахстан активно модернизирует порты Актау и Курык, создавая контейнерный хаб с пропускной способностью 240 тысяч контейнеров в год.

Отдельное внимание Президент уделил экологическим и зелёным технологиям, подчеркнув важность внедрения передовых решений Финляндии в энергетике, лесном хозяйстве и переработке отходов.

"Передовой опыт Финляндии может внести значительный вклад в реализацию общенациональной экологической инициативы Таза Қазақстан", — добавил Глава государства.

По итогам форума стороны выразили готовность укреплять партнёрство в сфере инноваций, цифровизации и устойчивого развития.