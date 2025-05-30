Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите "Центральная Азия – Италия", подчеркнул важность расширения гуманитарного и образовательного сотрудничества с Италией. По его словам, в настоящее время в итальянских вузах обучаются около 4 тысяч казахстанских студентов, передаёт BAQ.KZ.

"Мы признательны итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в ведущих университетах. Пользуясь случаем, хочу пригласить итальянские культурные вузы открыть филиалы в Казахстане", — заявил Глава государства.

Особый акцент в образовательной политике Казахстана, отметил он, делается на инженерно-технические специальности, развитие технопарков и технологии искусственного интеллекта. Показателем этого стало открытие Института итальянской культуры в Алматы и запуск программ по подготовке специалистов в сфере ИИ.

Президент также сообщил о скором запуске Международного центра стартапов для молодёжи, а на базе технопарка Astana Hub планируется создать инновационный кампус с участием партнёров из Европы. Казахстан предложил Италии активно подключиться к реализации этих инициатив.

В завершение Токаев предложил провести в 2026 году Год культурного обмена Центральной Азии и Италии с серией совместных мероприятий: