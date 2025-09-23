В Нью-Йорке, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Князем Монако Альбером II, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул позитивную динамику в отношениях между двумя странами и отметил значительный потенциал для развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства пригласил Князя Альбера II посетить Казахстан с официальным визитом. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.