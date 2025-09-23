Токаев пригласил Князя Монако Альбера II с визитом в Казахстан
Их встреча состоялась в Нью-Йорке.
Вчера, 22:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:13Вчера, 22:13
234Фото: Акорда
В Нью-Йорке, на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Князем Монако Альбером II, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул позитивную динамику в отношениях между двумя странами и отметил значительный потенциал для развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства пригласил Князя Альбера II посетить Казахстан с официальным визитом. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Самое читаемое
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
- Токаев встретился с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН
- Токаев: США — ключевой экономический партнёр Казахстана в ЦА
- Казахстан открыт для новых проектов с США — выступление Токаева на бизнес-круглом столе