Токаев пригласил Лукашенко на форум в Астане

Президенты Казахстана и Беларуси провели телефонный разговор, обсудив развитие отношений и предстоящие международные мероприятия.

АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 16:46
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает BAQ.kz.

В ходе беседы главы государств отметили устойчивое развитие двусторонних отношений, которые демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям сотрудничества.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки, а также координации совместных действий на различных площадках.

В завершение разговора Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Ожидается, что данные мероприятия пройдут в Астана в конце мая.

Наверх