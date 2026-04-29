Президент Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает BAQ.kz.

В ходе беседы главы государств отметили устойчивое развитие двусторонних отношений, которые демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям сотрудничества.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки, а также координации совместных действий на различных площадках.

В завершение разговора Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Ожидается, что данные мероприятия пройдут в Астана в конце мая.