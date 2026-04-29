Токаев пригласил Лукашенко на форум в Астане
Президенты Казахстана и Беларуси провели телефонный разговор, обсудив развитие отношений и предстоящие международные мероприятия.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает BAQ.kz.
В ходе беседы главы государств отметили устойчивое развитие двусторонних отношений, которые демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям сотрудничества.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено вопросам региональной и международной повестки, а также координации совместных действий на различных площадках.
В завершение разговора Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.
Ожидается, что данные мероприятия пройдут в Астана в конце мая.
Самое читаемое
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана
- Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность
- Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
- Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
- В Отыраре шакал напал на детей: один ребенок госпитализирован