Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите G20, который пройдет в декабре 2026 года в Майами. Глава государства примет участие в саммите по приглашению президента США Дональда Трампа.

Подготовку к мероприятию обсудили министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур.

Что обсудили Казахстан и США

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Ермек Кошербаев проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических преобразованиях, подчеркнув, что страна вступила в новый этап своего развития.

В данном контексте было отмечено, что предстоящие 23 августа выборы в Курултай станут важным этапом в практической реализации новой конституционной модели.

В каких сферах Казахстан и США видят потенциал

Американская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и отметила значительный потенциал для наращивания практического взаимодействия в сферах энергетики, критических минералов, передовых технологий, цифровизации, транспорта и инвестиций.

Отдельное внимание было уделено инициативе Казахстана по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в качестве специализированного учреждения ООН.

Что известно о подготовке к G20

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к Саммиту G20, запланированному на декабрь 2026 года в Майами, в котором примет участие Глава государства по приглашению Президента США Дональда Трампа.

В этой связи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях содержательного наполнения повестки на высшем уровне.