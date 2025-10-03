Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств в Азербайджане
Сегодня, 17:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
74Фото: pexels.com
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан по приглашению Президента Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает BAQ.KZ.
В рамках поездки Глава государства примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.
Ожидается, что на встрече лидеры обсудят актуальные вопросы регионального сотрудничества, укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей, а также взаимодействие в рамках международных инициатив.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек