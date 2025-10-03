Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6–7 октября посетит с визитом Азербайджан по приглашению Президента Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает BAQ.KZ.

В рамках поездки Глава государства примет участие в XII саммите Совета глав государств Организации тюркских государств.

Ожидается, что на встрече лидеры обсудят актуальные вопросы регионального сотрудничества, укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей, а также взаимодействие в рамках международных инициатив.