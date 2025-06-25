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Токаев примет участие в заседании Высшего ЕЭС

Сегодня, 17:01
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Токаев примет участие в заседании Высшего ЕЭС Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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26-27 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, передает BAQ.KZ.

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