Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана.

«Глава государства по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова 31 июля – 1 августа посетит Чолпон-Ату», – говорится в сообщении.

В ходе рабочего визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.