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Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана

31 Июля 2026, 09:53
АВТОР
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Акорда 31 Июля 2026, 09:53
31 Июля 2026, 09:53
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана.

«Глава государства по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова 31 июля – 1 августа посетит Чолпон-Ату», – говорится в сообщении.

В ходе рабочего визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

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