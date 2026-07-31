Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана
31 Июля 2026, 09:53
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31 Июля 2026, 09:5331 Июля 2026, 09:53
62Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана.
«Глава государства по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова 31 июля – 1 августа посетит Чолпон-Ату», – говорится в сообщении.
В ходе рабочего визита Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
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