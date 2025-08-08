Токаев принял бизнес-омбудсмена: потери предпринимателей снижены на 20 млрд тенге
Президент поручил усилить защиту прав бизнеса.
Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, передает BAQ.KZ.
Канат Нуров сообщил, что из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения.
Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.
Вместе с тем он доложил, что во исполнение поручений Главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.
Также Нуров высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.
По индивидуальным кейсам Уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.
Президент Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей. Дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.
