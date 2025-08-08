Глава государства принял Уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова, передает BAQ.KZ.

Канат Нуров сообщил, что из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения.

Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.

Вместе с тем он доложил, что во исполнение поручений Главы государства основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.

Также Нуров высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.

По индивидуальным кейсам Уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.

Президент Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей. Дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации Стратегии защиты предпринимательства.