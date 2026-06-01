Токаев принял главу администрации Гонконга в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Главой Администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли, прибывшим в Астану с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя высокого гостя, Глава государства подчеркнул, что визит носит исторический характер, поскольку это первое посещение Казахстана руководителем администрации Гонконга.

"Данное событие, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Гонконгом, а в более широком контексте – между Казахстаном и Китаем, с которым нас связывают отношения вечного всестороннего стратегического партнерства. Наши страны поддерживают высокий уровень политического диалога, активно развивают торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особую роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых и деловых центров, обладающего значительным потенциалом в сфере инвестиций, технологий, инноваций и международной торговли.

По словам Президента, нынешний визит открывает новые возможности для развития сотрудничества в таких направлениях, как инвестиции, финансы, цифровизация, искусственный интеллект, транспорт и логистика.

Отдельно Глава государства поблагодарил Джона Ли за решение посетить Казахстан вместе с представительной бизнес-миссией.

Самая большая зарубежная делегация Гонконга

В свою очередь Джон Ли заявил, что придает поездке в Казахстан особое значение.

"Это самая многочисленная делегация, которая сопровождала меня в зарубежной поездке. В ее состав вошли 75 официальных лиц и предпринимателей, представляющих широкий спектр отраслей, включая логистику, зеленую энергетику, горнодобывающую промышленность, инновации и технологии, а также образование", – сообщил глава администрации Гонконга.

Он также напомнил, что инициатива "Один пояс, один путь", предложенная Председателем КНР Си Цзиньпином, была впервые представлена именно в Казахстане, что, по его словам, свидетельствует о прочных связях между двумя странами.

Инвестиции и новые проекты

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.

Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в развитии деловых контактов, привлечении инвестиций, а также углублении сотрудничества в сфере технологий, транспорта, логистики и инноваций.