Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом международной федерации World Boxing Геннадием Головкиным и поздравил его с избранием на высокий пост. Глава государства назвал решение организации признанием вклада Головкина в развитие мирового бокса, его профессионализма и безупречной репутации, передает BAQ.kz.

Токаев отметил, что спортсмен внёс огромный вклад в развитие казахстанской школы бокса и укрепление авторитета страны на мировой арене. По его словам, путь Головкина, ознаменованный многочисленными победами, вдохновляет молодёжь как в Казахстане, так и за его пределами.

Глава государства также высоко оценил работу Головкина на посту президента Национального олимпийского комитета, подчеркнув его управленческие успехи и налаженное взаимодействие с Международным олимпийским комитетом.

Токаев отметил, что перед Головкиным стоят большие задачи в новой роли руководителя World Boxing — первой глобальной спортивной структуры, которую возглавляет представитель Казахстана.

В завершение встречи Президент наградил Геннадия Головкина орденом "Барыс" I степени за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом.

Головкин поблагодарил Главу государства за доверие и заявил, что продолжит работу по развитию бокса и укреплению его позиций в Казахстане и мире.