Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с казахстанским борцом сумо Ерсин Балтагул, добившимся значительных успехов в Японии, передает BAQ.KZ.

Президент поздравил спортсмена с завоеванием титула «маэгасира» на Кубке Императора 2025 года — одного из высоких рангов в сумо, а также с получением специального приза «Канто-сё» за боевой дух. Глава государства отметил, что эти награды стали результатом упорства и трудолюбия спортсмена.

Сегодня растёт число молодых казахстанцев, которые успешно представляют страну за рубежом. Государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Ерсин Балтагул пользуется уважением в Японии — от Императора до простых граждан, и выразил благодарность спортсмену за прославление казахского народа и укрепление авторитета страны за границей.

В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил Президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами. – Как гражданин Казахстана я поставил перед собой цель достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии. Делая всё возможное для достижения этой цели, хочу поздравить всех казахстанцев с выдающимся достижением нашего соотечественника Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, – отметил борец.

В завершение встречи Президент пожелал Ерсину Балтагулу новых высоких достижений на международных соревнованиях, отметив, что это будет способствовать укреплению авторитета Казахстана и развитию дружественных связей с Японией.

Также Касым-Жомарт Токаев наградил сумоиста орденом «Барыс» ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения.