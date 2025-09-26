Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного министра иностранных дел Ермека Кошербаева, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Президент дал ряд конкретных поручений, в том числе по дальнейшему укреплению сбалансированной внешней политики Казахстана, активному продвижению национальных интересов на международной арене, усилению экономической дипломатии и инвестиционного сотрудничества.

Особое внимание было уделено активизации работы в многосторонних форматах и повышению эффективности защиты прав и интересов граждан Казахстана за рубежом.