Токаев принял министра иностранных дел Израиля
Глава государства принял министра иностранных дел Израиля, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит министра иностранных дел Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном.
Особое внимание на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами.
Президент приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.
В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.
Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение Президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.
Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
