Токаев принял министра иностранных дел Японии
Казахстан и Япония укрепляют стратегическое партнерство.
Сегодня, 15:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
126Фото: Акорда
Президент Казахстана и министр иностранных дел Японии Такеши Ивая обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур, передает BAQ.KZ.
Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Японии, Касым-Жомарт Токаев, подчеркнул, что его визит в Астану придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.
"Япония – наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания Премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично", – сказал Президент.
Такеши Ивая поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием.
"Мы обязательно передадим Ваши добрые пожелания Премьер-министру. Казахстан и Япония – стратегические партнеры, заинтересованные в укреплении международного порядка. Считаю, что мой визит проложит путь к дальнейшему развитию двусторонних отношений", – отметил министр иностранных дел Японии.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб
- Казахстанка завоевала бронзу на турнире в Болгарии по настольному теннису