Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами правительства Австрия, передает BAQ.kz.

Глава государства принял федерального министра европейских и международных дел Беате Майнль-Райзингер и федерального министра внутренних дел Герхард Карнер.

Приветствуя делегацию, Президент отметил значимость визита, который проходит с участием представителей деловых кругов Австрии.

"Считаю, что совместный визит двух ключевых министров Правительства Австрии имеет исключительное значение с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству. Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Она инвестировала в нашу экономику более 3 миллиардов долларов, при этом взаимная торговля также демонстрирует рост. Это весьма позитивная тенденция", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Австрия активно взаимодействуют на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.

"Мы находимся в тесном контакте с вашими миссиями в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и полагаю, что такие связи получат дальнейшее развитие. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На сегодняшний день на долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии", – отметил Президент.

Особое внимание было уделено межведомственному взаимодействию. С 1 мая 2026 года вступили в силу соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии.

Также Токаев подчеркнул необходимость углубления сотрудничества правоохранительных органов на фоне роста трансграничных вызовов.

В свою очередь австрийские министры поблагодарили Президента за встречу и передали приветствие от Александр Ван дер Беллен.

"Наш визит проходит в очень своевременный момент. Казахстан для нас – важнейший партнер в Центральной Азии не только в экономическом, но и в политическом плане. Мы тесно сотрудничаем в вопросах безопасности, миграции, а также на многосторонних площадках", – отметила Беате Майнль-Райзингер.

В ходе встречи стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Австрии и подтвердил приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.