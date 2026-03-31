Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем Русская медная компания Игорь Алтушкин, в ходе которой обсуждались проекты в горно-металлургической отрасли.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в горно-металлургической отрасли Казахстана.

Президенту представили информацию о текущей деятельности компании на территории страны, а также о дальнейших планах развития.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о производственной деятельности «Русской медной компании» в нашей стране, планах по развитию перерабатывающих мощностей и решению социальных задач в регионах присутствия холдинга", - говорится в сообщении источника.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы расширения проектов и дальнейшее сотрудничество в отрасли.