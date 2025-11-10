Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждались ключевые направления многопланового сотрудничества и подготовка к предстоящему государственному визиту Токаева в Москву.

Глава государства подчеркнул значимость визита и выразил уверенность в успешности переговоров. Он отметил активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря чему Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.

Токаев напомнил о достигнутой с Президентом РФ Владимиром Путиным договоренности довести объем двустороннего товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшей перспективе. Он также отметил, что Россия входит в число лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана — в 2024 году общий объем достиг 4 млрд долларов.

Президент высоко оценил деятельность крупных российских компаний в Казахстане, подчеркнув высокий уровень взаимного доверия между странами.

В свою очередь Денис Мантуров поблагодарил за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению сотрудничества, отметив прочную основу для реализации совместных проектов.

Глава государства наградил Дениса Мантурова орденом "Достық" I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.