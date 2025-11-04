Токаев принял премьер-министра Беларуси
Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарных связей.
Глава государства подчеркнул, что визит белорусского премьера подтверждает стратегический характер партнерства двух стран.
"Торговля между Казахстаном и Беларусью успешно развивается — от 900 млн до 1 млрд долларов. Мы с большим уважением относимся к вашей стране, народу и самобытной культуре", — отметил Токаев.
Президент также передал привет и наилучшие пожелания Александру Лукашенко и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.
