Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина, прибывшего в Казахстан с первым официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства подчеркнул, что визит белорусского премьера подтверждает стратегический характер партнерства двух стран.

"Торговля между Казахстаном и Беларусью успешно развивается — от 900 млн до 1 млрд долларов. Мы с большим уважением относимся к вашей стране, народу и самобытной культуре", — отметил Токаев.