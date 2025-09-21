Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора Educational Testing Service (ETS) Амита Севака, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Глава государства особо подчеркнул лидирующую позицию ETS в области образовательного тестирования и оценки знаний.

Как сообщил Президент, наша страна заинтересована в изучении и использовании опыта компании в системе образования Казахстана.

Амит Севак проинформировал Касым-Жомарта Токаева о планах компании по расширению международного присутствия.

Организация ежегодно разрабатывает и администрирует более 50 миллионов тестов в 180 странах мира, а также предлагает адаптивные решения для национальных систем образования.