Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Пекинского университета языка и культуры Дуань Пэна, передает BAQ.KZ.

В начале встречи Глава государства отметил, что открытие филиала университета в Астане стало наглядным символом плодотворного казахско-китайского сотрудничества. По его словам, этот шаг способствует укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между двумя странами.

Стороны обсудили вопросы развития технологий искусственного интеллекта, взаимодействия в научно-образовательной сфере и подготовки квалифицированных лингвистов-китаеведов.

В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения, выразив готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с казахстанскими вузами.