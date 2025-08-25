Токаев принял спецпосланника Президента Демократической Республики Конго
Сегодня, 11:52
48Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника Президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, передает BAQ.KZ.
Приветствуя Патрика Мпойи Луабея, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.
Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от Президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту Президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
