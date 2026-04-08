Токаев принял спецпредставителя Президента Южной Кореи
Президент Казахстана обсудил с Кан Хун Шиком развитие стратегического партнерства и перспективы сотрудничества между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев провел встречу со специальным представителем Президента Республики Корея - руководителем администрации Кан Хун Шик, передает BAQ.kz.
Глава государства подчеркнул, что Республика Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана и отметил позитивную динамику двустороннего взаимодействия.
Президент также акцентировал внимание на теплых отношениях между народами и подтвердил нацеленность Астаны на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства.
«Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться», - заявил Токаев.
В ходе встречи Кан Хун Шик передал слова приветствия от Ли Чжэ Мён, а также поздравления по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.
Он отметил, что Южная Корея придает особое значение развитию отношений с Казахстаном и заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая развитие взаимодействия в энергетике, транспортно-логистической сфере и реализацию совместных проектов.
В завершение встречи Кан Хун Шик передал приглашение Президенту Казахстана посетить Сеул, в том числе для участия в первом саммите «Республика Корея – Центральная Азия», который пройдет в сентябре.
Касым-Жомарт Токаев принял приглашение и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству.