Касым-Жомарт Токаев провел встречу со специальным представителем Президента Республики Корея - руководителем администрации Кан Хун Шик, передает BAQ.kz.

Глава государства подчеркнул, что Республика Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана и отметил позитивную динамику двустороннего взаимодействия.

Президент также акцентировал внимание на теплых отношениях между народами и подтвердил нацеленность Астаны на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнерства.

«Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться», - заявил Токаев.

В ходе встречи Кан Хун Шик передал слова приветствия от Ли Чжэ Мён, а также поздравления по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.

Он отметил, что Южная Корея придает особое значение развитию отношений с Казахстаном и заинтересована в углублении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая развитие взаимодействия в энергетике, транспортно-логистической сфере и реализацию совместных проектов.

В завершение встречи Кан Хун Шик передал приглашение Президенту Казахстана посетить Сеул, в том числе для участия в первом саммите «Республика Корея – Центральная Азия», который пройдет в сентябре.

Касым-Жомарт Токаев принял приглашение и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству.