Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за организацию встречи в Белом доме и подчеркнул, что саммит в формате С5+1 открывает новую эру взаимодействия между Центральной Азией и Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. По его словам, это событие знаменует собой укрепление политического диалога и расширение возможностей для двустороннего сотрудничества в экономике, безопасности и региональной стабильности.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев особо отметил личный вклад Дональда Трампа в международную политику, назвав его видным государственным деятелем и миротворцем.