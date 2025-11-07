Токаев принял участие в историческом саммите "Центральная Азия – США"
Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за организацию встречи в Белом доме и подчеркнул, что саммит в формате С5+1 открывает новую эру взаимодействия между Центральной Азией и Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. По его словам, это событие знаменует собой укрепление политического диалога и расширение возможностей для двустороннего сотрудничества в экономике, безопасности и региональной стабильности.
В своей речи Касым-Жомарт Токаев особо отметил личный вклад Дональда Трампа в международную политику, назвав его видным государственным деятелем и миротворцем.
Я убежден, что ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всем мире, и я разделяю ваши взгляды. Под вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности, – отметил президент.
