Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Сегодня, 16:42
78Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), передаёт BAQ.KZ.
В мероприятии также участвовали Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Лидеры стран обсудили основные направления развития СНГ и наметили дальнейшие шаги по укреплению практического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации.
