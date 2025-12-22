Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии также участвовали Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры стран обсудили основные направления развития СНГ и наметили дальнейшие шаги по укреплению практического сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации.