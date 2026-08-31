Токаев принял участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке
Казахстан представят на играх более 150 спортсменов.
31 Августа 2026, 21:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Августа 2026, 21:3131 Августа 2026, 21:31
107Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, проходящих в Бишкеке, сообщает Акорда.
В этом году соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
В состязаниях примут участие около 3000 спортсменов из более чем 100 стран. Соревнования пройдут по 43 дисциплинам, в том числе по казахским национальным видам спорта.
Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах.
Самое читаемое
- Зерно есть, но риски растут: что может помешать Костанайской области сохранить урожай
- Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал золото Grand Slam в Лозанне
- Цех по производству пластиковых изделий загорелся в Алматинской области
- Иностранцам в Казахстане раздают необычные QR-карточки
- Усть-Каменогорск отмечает 306-летие: город ждет большой концерт и фейерверк