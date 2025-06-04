Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен" в Астане, передает BAQ.KZ.

Начальник роты почетного караула отдал Президенту рапорт о готовности к церемонии. Затем прозвучал Государственный гимн и был поднят Государственный флаг Республики Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия с Днем государственных символов и отметил, что этот праздник имеет особое значение для нашей страны.

"Государственные символы – это атрибуты нашей Независимости. Герб, Флаг и Гимн олицетворяют нашу государственность и демонстрируют всему миру, что Казахстан – суверенная страна. Поднятый ввысь флаг олицетворяет духовную силу народа. Поэтому ежегодно в честь этого праздника мы высоко поднимаем наш бирюзовый флаг. Мы должны хранить верность завету предков с гордостью нести наше знамя. Небесно-голубой стяг развевается в мирном небе нашей Отчизны – Республики Казахстан. Наш священный долг – передать его будущим поколениям", – заявил Глава государства.

По его словам, сегодня наш флаг признан всем мировым сообществом. Он установлен у здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Наши альпинисты водружали знамя Казахстана на самые высокие вершины планеты, а спортсмены не раз поднимались с ним на пьедестал почета.