Казахстан вступил в новый этап развития. В столице состоялась торжественная церемония принятия новой Конституции, в ходе которой Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Основной закон страны, передает BAQ.kz.

В Астане прошло торжественное мероприятие, посвящённое принятию новой Конституции Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, а также члены Правительства, акимы регионов, представители Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции.

Торжественная часть началась с символических элементов.

Почетный караул внес новую Конституцию Республики Казахстан, после чего был исполнен Государственный гимн.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги голосования.

После этого Глава государства подписал Конституцию и Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».

Конституция вступит в силу

Выступая перед участниками церемонии, Президент подчеркнул историческое значение произошедшего.

«Сегодня вы все стали свидетелями поистине эпохального события, которое окажет колоссальное влияние на жизнь нашей страны. Я как Глава государства от имени всего нашего народа скрепил своей подписью Основной закон Казахстана», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он сообщил, что Конституция вступит в силу 1 июля, а День Конституции будет ежегодно отмечаться 15 марта.

«1 июля Народная Конституция официально вступит в силу. А День Конституции мы будем ежегодно отмечать 15 марта как государственный праздник на общенациональном уровне», - отметил Президент.

«Это поистине Народная Конституция»

Глава государства подчеркнул, что документ стал результатом широкой общественной работы и консолидации общества.

«Конституция – исторический документ, определяющий миссию развития нашего государства на долгосрочный период и оказывающий непосредственное воздействие на будущее нашей нации. Это поистине Народная Конституция. Итоговый документ – результат неустанных коллективных усилий», - сказал он.

Президент отметил, что референдум стал важным проявлением гражданской позиции.

«Буквально вчера состоялся общенациональный референдум, который прошел на должном уровне, вызвав живой отклик в сердцах граждан. Наши соотечественники сделали свой выбор, своими голосами поддержав путь обновления и модернизации», - подчеркнул Токаев.

Единство и поддержка граждан

Президент отдельно остановился на значении общественного единства.

«Нынешний референдум стал ярким подтверждением нашего незыблемого единства и приверженности духу созидательного сотрудничества. Мы стали свидетелями проявления подлинного патриотизма и искренней поддержки наших граждан», - заявил он.

Глава государства выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании.

«Выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, проявившим неравнодушие к судьбе государства и принявшим участие в голосовании. Это был осознанный и ответственный выбор», - отметил Президент.

Особая роль молодежи

Отдельное внимание Президент уделил молодежи, подчеркнув её ключевую роль в будущем страны.

«Будущее Казахстана – в руках нашей молодежи. Представители молодого поколения продемонстрировали высокую гражданскую активность и ответственность. Я искренне доверяю вам и возлагаю на вас большие надежды», - отметил Токаев.

По его словам, именно новое поколение станет движущей силой развития страны.

«Наша молодежь обладает уникальными навыками, высоким потенциалом и мощной созидательной энергией. Не сомневаюсь, что именно вам суждено превратить Казахстан в одно из самых прогрессивных и передовых государств мира», - подчеркнул он.

Президент добавил, что новая Конституция должна стать ориентиром для будущих поколений.

«Принятая сегодня Народная Конституция будет служить путеводителем на вашем жизненном пути и главным ориентиром для будущих поколений», — сказал Глава государства.

Реализация и изменения

Президент сообщил, что впереди - масштабная работа по внедрению новых конституционных норм.

«Подписанный мною Указ определяет ключевые направления и меры реализации положений Основного закона. В ближайшее время будет проведена серьезная работа по обновлению законодательства и созданию новых институтов», - сказал он.

Новый этап развития страны

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятая Конституция станет фундаментом будущего страны.

«Конституция – это новый фундамент сильного, энергичного и конкурентоспособного Казахстана. Этот документ – незыблемый символ солидарности и единства нашего народа», — отметил Президент.

В завершение он выразил уверенность в дальнейшем развитии страны.