Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.