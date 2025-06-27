Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13Сегодня, 15:13
45Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает BAQ.KZ.
Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.
Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин.
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