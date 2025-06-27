  • 27 Июня, 15:32
  • BAIGENEWS

Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Сегодня, 15:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
45
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает BAQ.KZ.

Во Дворце Независимости главы государств – члены ЕАЭС в узком составе обсудили перспективы дальнейшего развития экономической интеграции.

Наряду с Президентом Казахстана в заседании участвовали Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян (по ВКС), Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин. 

Самое читаемое

Наверх