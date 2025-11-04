Учредитель группы компаний Qazaq Stroy доложил Токаеву о достижениях
Компания Qazaq Stroy реализовала за 10 лет свыше 55 проектов.
Глава государства принял учредителя группы компаний Qazaq Stroy Нурлана Артыкбаева, передает BAQ.KZ
Во время встречи были обсуждены ключевые направления развития строительной отрасли, а также участие частного бизнеса в реализации инфраструктурных проектов.
Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что за 10 лет с момента основания компания Qazaq Stroy реализовала свыше 55 проектов, построив более 4,8 млн кв. м жилья, из которых 3,6 млн кв. м составляют социальные объекты.
Как отметил Нурлан Артыкбаев, Qazaq Stroy активно осуществляет социальные инициативы, направленные на поддержку граждан и развитие городской инфраструктуры.
Компания ежегодно предоставляет более 100 квартир многодетным и малообеспеченным семьям.
