В Акорде состоялась церемония официальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Финляндии Александром Стуббом, прибывшим в Астану с первым официальным визитом, передает BAQ.KZ.

Это первый визит Александра Стубба в Казахстан в качестве главы государства. Ранее лидеры двух стран встречались на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Финляндия является одним из значимых инвесторов казахстанской экономики: с 2005 года объем финских вложений в Казахстан превысил 500 миллионов долларов.