В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами двух государств, передает BAQ.KZ.

Верительные грамоты вручили посол Греческой Республики Антониа Кацуру и посол Португальской Республики Жозе де Каштру Атаиде Амарал.

В своем приветственном слове глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику, а все проблемные вопросы в современном мире должны решаться только мирным путем, через дипломатические каналы и инструменты.

Президент передал слова приветствия главам государств и правительств Греции и Португалии и пригласил их посетить Астану с визитом.

В завершение Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии в Казахстане и подтвердил готовность Администрации Президента и Министерства иностранных дел оказывать им всестороннюю поддержку.