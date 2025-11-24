В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами ряда стран, передает BAQ.kz.

Грамоты представили:

посол Государства Израиль Йоав Быстрицки,

• посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,

• посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,

• посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,

• посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве,

• посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.

https://t.me/aqorda_resmi

В приветственном слове Глава государства подчеркнул, что Казахстан остаётся миролюбивым государством, выстраивающим дружественные отношения со всеми партнёрами. Токаев также сообщил дипломатам о задачах внутреннего курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и укрепление принципа "Закон и Порядок".

Президент поздравил послов с началом их миссии и подтвердил готовность Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их работе.