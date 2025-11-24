Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
Сегодня, 12:57
77Фото: https://t.me/aqorda_resmi
В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами ряда стран, передает BAQ.kz.
Грамоты представили:
- посол Государства Израиль Йоав Быстрицки,
• посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,
• посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
• посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,
• посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве,
• посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.
В приветственном слове Глава государства подчеркнул, что Казахстан остаётся миролюбивым государством, выстраивающим дружественные отношения со всеми партнёрами. Токаев также сообщил дипломатам о задачах внутреннего курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и укрепление принципа "Закон и Порядок".
Президент поздравил послов с началом их миссии и подтвердил готовность Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их работе.
