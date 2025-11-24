  • 24 Ноября, 13:37

Токаев принял верительные грамоты послов шести государств

Фото: https://t.me/aqorda_resmi

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами ряда стран, передает BAQ.kz.

Грамоты представили:

  • посол Государства Израиль Йоав Быстрицки,
    • посол Кыргызской Республики Кудайберген Базарбаев,
    • посол Республики Куба Альфредо Федел Ниевес Портуондо,
    • посол Ливанской Республики Джордж Абу Зейд,
    • посол Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве,
    • посол Федеративной Республики Сомали Фатхудин Али Мохамед.
В приветственном слове Глава государства подчеркнул, что Казахстан остаётся миролюбивым государством, выстраивающим дружественные отношения со всеми партнёрами. Токаев также сообщил дипломатам о задачах внутреннего курса, направленного на построение Справедливого Казахстана и укрепление принципа "Закон и Порядок".

Президент поздравил послов с началом их миссии и подтвердил готовность Казахстана оказывать всестороннюю поддержку в их работе.

