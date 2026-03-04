Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов ряда государств, передает корреспондент BAQ.KZ.

Торжественная церемония состоялась в Акорде. Свои верительные грамоты Главе государства вручили посол Королевства Норвегия Хелена Санд Андресен, посол Аргентинской Республики Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Республики Гана Кома Стим Джеху Аппьях, посол Республики Мали Сейду Камиссоко, посол Республики Гамбия Алкали Фанка Конте, посол Народной Республики Бангладеш Мухаммад Назрул Ислам, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Гунасекера, а также посол Боснии и Герцеговины Иван Орлич.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев рассказал дипломатам о перспективах социально-экономического и политического развития Казахстана.

"Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы. 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции. Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства. Мы возлагаем большие надежды на то, что новая Конституция создаст прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и всесторонней модернизации Казахстана, открывая новые возможности для развития страны и повышения благосостояния наших граждан", – сказал Президент.

Глава государства также подчеркнул, что Казахстан придерживается миролюбивой внешней политики и выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно дипломатическим путем.

Президент заявил о солидарности с государствами Залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование существующих конфликтов.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной миссии.