Токаев принял верительные грамоты послов восьми стран и представителя ООН
Глава государства принял верительные грамоты послов ряда государств.
В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот новым послам восьми стран и представителю Организации Объединенных Наций, передает BAQ.KZ.
Это событие стало важной вехой в укреплении дипломатических связей Казахстана с различными государствами.
Верительные грамоты вручили следующие дипломаты:
Посол Украины Виктор Майко;
Постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа;
Посол Индии Я.К. Сайлас Тангал;
Посол Алжира Осман Михаджи;
Посол Швеции Ларс Стефан Эрикссон;
Посол Бельгии Эрик де Майер;
Посол Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси;
Посол Латвии Даце Рутка;
Посол Грузии Леван Диасамидзе.
Во время встречи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность многовекторной и сбалансированной внешней политики страны, отметив, что Казахстан всегда открыт для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.
Глава государства выразил уверенность, что деятельность вновь назначенных послов будет способствовать укреплению партнерских связей и расширению взаимодействия Казахстана с их странами.
В завершение церемонии Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии, передав наилучшие пожелания главам их государств.
