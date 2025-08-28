В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот новым послам восьми стран и представителю Организации Объединенных Наций, передает BAQ.KZ.

Это событие стало важной вехой в укреплении дипломатических связей Казахстана с различными государствами.

Верительные грамоты вручили следующие дипломаты:

Посол Украины Виктор Майко;

Постоянный представитель ООН Сарангоо Раднаарагчаа;

Посол Индии Я.К. Сайлас Тангал;

Посол Алжира Осман Михаджи;

Посол Швеции Ларс Стефан Эрикссон;

Посол Бельгии Эрик де Майер;

Посол Великобритании и Северной Ирландии Салли Джейн Аксуорси;

Посол Латвии Даце Рутка;

Посол Грузии Леван Диасамидзе.

Во время встречи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность многовекторной и сбалансированной внешней политики страны, отметив, что Казахстан всегда открыт для конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства выразил уверенность, что деятельность вновь назначенных послов будет способствовать укреплению партнерских связей и расширению взаимодействия Казахстана с их странами.

В завершение церемонии Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии, передав наилучшие пожелания главам их государств.